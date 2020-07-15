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Псевдогрузинский коньяк и обман потребителей: эксперт рассказала, почему процветает безнаказанность

Псевдогрузинский коньяк и обман потребителей: эксперт рассказала, почему процветает безнаказанность

Киев  •  УНН

 • 34780 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. На днях АМКУ сообщил о том, что ряд украинских производителей коньяка обманывают потребителей, выдавая свою продукцию якобы за грузинскую. Для этого используют иностранные названия и создают рекламу с использованием грузинской музыки, языка и тому подобное. В АМКУ отметили, что и раньше выносили предупреждения таким производителям и требовали убрать упоминание о якобы иностранном происхождении продукции. Почему приходится повторять дважды и почему обман потребителей в Украине достаточно часто остается безнаказанным, в комментарии УНН рассказала бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

По ее словам, АМКУ уже не первый год и даже не 5 лет изучает проблематику алкогольных напитков.

"Мы уже и о проблематике с вином, и с коньяками и с виски говорили неоднократно. Но конкурентное ведомство очень долго изучает вопрос, исследования продолжаются до 5 лет и более. За это время субъект успевает заработать достаточное количество денег для того, чтобы окупить решения определенных проблем с конкурентным ведомством или с другим органом, что также может заниматься этой бизнес-проблематикой.

Субъект также успевает перестроить бизнес-модель, перевести все продажи на другое юридическое лицо и продолжать осуществлять ту же деятельность, на расследование которой АМКУ понадобится еще 5 лет.

Поэтому, прежде всего, мне кажется, что надо конкурентному ведомству и органу, который отвечает за защиту прав потребителей, - а это и Госпродпотребслужба, и правоохранители - работать более активно в этом направлении.

Надо обеспечивать, чтобы подобные нарушения обязательно завершались ответственностью", - отметила эксперт.

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По закону о недобросовестной конкуренции ответственность за подобные нарушения составляет 5% годового оборота, говорит Загребельская.

"И это не маленькие деньги. И если бы субъект проработав год получил сразу штраф от АМКУ за подобные нарушения и если бы исполнительная служба этот штраф реально взимала, тогда бы никто на этой цепочке не зарабатывал коррупционные средства", - считает эксперт.

Сейчас мы видим, что АМКУ активно применяет инструмент предоставления рекомендаций подобным субъектам.

"С одной стороны - это хорошо. АМКУ демонстрирует свою лояльность и демократичность ведомства. Но, простите, когда субъект 5 лет продает коньяк, который маркирует как грузинский, а на самом деле он отношения к Грузии никакого кроме этикетки не имеет - о каких рекомендациях может идти речь.

Неужели бизнесмен не понимает, что он обманывает потребителей, наклеив на коньяк, произведенный в Украине грузинские этикетки, которые намекают на то, что это якобы грузинский коньяк. Понятно, что бизнесмен это понимает, и понимает, что это - нарушение. И ему АМКУ дает рекомендацию.

Такие нарушения, по моему мнению, не должны решаться рекомендациями конкурентного ведомства, а Комитет должен накладывать суровые штрафы", - резюмировала Загребельская.

В целом, по ее словам, украинского потребителя обмануть очень легко. Он не настроен на то, чтобы читать на обратной стороне этикетку, зато активно реагирует на маркетинговые шаги.

"Производители понимают, что мы возьмем с полки коньяк, где написано "Аджари", где нарисовано как грузинская семья празднует семейный праздник, и ни одной мысли о том, что этот коньяк не грузинский у среднестатистического потребителя не возникнет.

Поэтому это введение потребителей в заблуждение. И я убеждена, что АМКУ и не только они должны более агрессивно реагировать на подобные нарушения", - добавила эксперт.

Как писал УНН, ООО "Атлантис", ПМП "ЛОЦМЕН", ООО "Украинская дистрибуционная компания", ООО "СП Аквавинтекс" продают в Украине псевдогрузинские напитки. Речь, в частности, о таких ТМ, как "Аджари", "Азнури", "Гудаури" и другие.

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