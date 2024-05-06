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Прикордонників намагалися підкупити понад тисячу разів з початку дії воєнного стану

Прикордонників намагалися підкупити понад тисячу разів з початку дії воєнного стану

Київ • УНН

 • 17332 перегляди

З моменту введення воєнного стану в Україні прикордонники запобігли 1060 спробам дачі хабарів на загальну суму майже 11,3 мільйона гривень, переважно з боку українських чоловіків, які намагалися виїхати за кордон.

Українських прикордонників з моменту введення воєнного стану в країні намагались підкупити 1060 разів. Загалом пропонували майже 11,3 мільйона гривень. Хабар намагались дати здебільшого українські чоловіки, щоб виїхати за кордон. Про це у понеділок, 6 травня, повідомила Держприкордонслужба, передає УНН

З початку введення воєнного стану прикордонниками припинено 1060 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті. 50 із них – на суму понад 660 тис. грн – припинено протягом квітня цього року

- йдеться у повідомленні ДПСУ.

У більшості випадків, як повідомляється, правоохоронців намагались підкупити  українські чоловіки під час спроб виїхати за кордон. 

У двох випадках, за даними ДПСУ,  виявлено факти можливого порушення прикордонниками антикорупційного законодавства.  Про виявлені правопорушення поінформовано Нацполіцію, додали у відомстві. 

Закон про мобілізацію: не варто очікувати кардинальних змін до правил перетину кордону - Демченко06.05.24, 12:04 • 20912 переглядiв

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