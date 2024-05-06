Прикордонників намагалися підкупити понад тисячу разів з початку дії воєнного стану
Київ • УНН
З моменту введення воєнного стану в Україні прикордонники запобігли 1060 спробам дачі хабарів на загальну суму майже 11,3 мільйона гривень, переважно з боку українських чоловіків, які намагалися виїхати за кордон.
Українських прикордонників з моменту введення воєнного стану в країні намагались підкупити 1060 разів. Загалом пропонували майже 11,3 мільйона гривень. Хабар намагались дати здебільшого українські чоловіки, щоб виїхати за кордон. Про це у понеділок, 6 травня, повідомила Держприкордонслужба, передає УНН.
З початку введення воєнного стану прикордонниками припинено 1060 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті. 50 із них – на суму понад 660 тис. грн – припинено протягом квітня цього року
У більшості випадків, як повідомляється, правоохоронців намагались підкупити українські чоловіки під час спроб виїхати за кордон.
У двох випадках, за даними ДПСУ, виявлено факти можливого порушення прикордонниками антикорупційного законодавства. Про виявлені правопорушення поінформовано Нацполіцію, додали у відомстві.
Закон про мобілізацію: не варто очікувати кардинальних змін до правил перетину кордону - Демченко06.05.24, 12:04 • 20912 переглядiв