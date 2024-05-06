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Закон про мобілізацію: не варто очікувати кардинальних змін до правил перетину кордону - Демченко

Закон про мобілізацію: не варто очікувати кардинальних змін до правил перетину кордону - Демченко

Київ • УНН

 • 20912 перегляди

Закон про мобілізацію може внести деякі зміни до правил перетину державного кордону для окремих категорій осіб, але, за словами речника Державної прикордонної служби, радикальних змін не передбачається.

Зміни до постанови №57 щодо правил перетину державного кордону, а також поправки до закону про мобілізацію можуть вплинути на деякі категорії осіб, які можуть мати відстрочку від призову, але не кардинальних змін не відбудеться. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Треба розуміти, що відбулись зміни до закону про мобілізацію в тому числі і до статі, яка визначає осіб, які можуть мати відстрочку від призову. Тому все ж таки варто очікувати, що будуть не кардинальні, але певні зміни відносно деяких категорій осіб і в правилах перетину державного кордону деяких осіб

- каже Демченко.

Та все ж, він наголосив, що варто дочекатися новини від уряду, що до цих змін.

Нагадаємо

Про зміни та нюанси щодо норм мобілізації студентів розповіли журналісту УНН юристи. Зокрема, згідного нового закону мобілізація не передбачена для здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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