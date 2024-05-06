Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко

Изменения в постановление №57 о правилах пересечения государственной границы, а также поправки в закон о мобилизации могут повлиять на некоторые категории лиц, которые могут иметь отсрочку от призыва, но кардинальных изменений не произойдет. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Надо понимать, что произошли изменения в закон о мобилизации в том числе и в статью, которая определяет лиц, которые могут иметь отсрочку от призыва. Поэтому все же стоит ожидать, что будут не кардинальные, но определенные изменения в отношении некоторых категорий лиц и в правилах пересечения государственной границы некоторых лиц - говорит Демченко.

И все же, он отметил, что стоит дождаться новости от правительства, что к этим изменениям.

Напомним

Об изменениях и нюансах относительно норм мобилизации студентов рассказали журналисту УНН юристы. В частности, согласно новому закону мобилизация не предусмотрена для соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который является выше ранее полученного.