Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  4014 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  82738 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  210982 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  206819 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205245 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  172819 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113402 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128941 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126519 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119799 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Новости по теме
Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко

Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко

  •  6051 просмотра
Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

  •  4980 просмотра
Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

  •  4807 просмотра
"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

  •  4558 просмотра
Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф

Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф

  •  7317 просмотра
Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

  •  8392 просмотра
В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

  •  7209 просмотра
Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

  •  10028 просмотра
Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

  •  8255 просмотра
россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

  •  9568 просмотра

Популярные

Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена

Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена

  •  63257 просмотра
"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

  •  57823 просмотра
В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

  •  64179 просмотра
6 мая: Международный день без диет, День раскраски

6 мая: Международный день без диет, День раскраски

  •  87933 просмотра
Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця

Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця

  •  59548 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  324960 просмотра

Публикации

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  204221 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  363740 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  371307 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  389179 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  413929 просмотра

Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко

Закон о мобилизации может внести некоторые изменения в правила пересечения государственной границы для отдельных категорий лиц, но, по словам представителя Государственной пограничной службы, радикальных изменений не предвидится.

Общество •   •  6051 просмотра
Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко

Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

В Украине стартует программа компенсации работодателям до 106 000 гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I или II группы.

Экономика •   •  4980 просмотра
Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

В Национальной службе здоровья напомнили, как женщины могут получить бесплатную гинекологическую консультацию, включая наблюдение за беременностью, анализы и обследования, обратившись в медицинские учреждения, которые имеют договор с НСЗУ.

Здоровье •   •  4807 просмотра
Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

Ряд стран ЕС, среди которых Чехия, Эстония, Латвия и Литва объявили, что не направят своих представителей на так называемую "инаугурацию" президента россии владимира путина 7 мая.

Новости Мира •   •  4558 просмотра
"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф

Экспорт российской нефти в апреле 2024 года упал до самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19 из-за атак беспилотников со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Война •   •  7317 просмотра
Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф

Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

Министерство обороны Украины планирует в начале июня запустить электронный кабинет военнообязанных, который позволит гражданам получить доступ к информации о своем воинском учете.

Общество •   •  8392 просмотра
Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

Масштабные военные учения "Весенний шторм" с участием около 14 000 участников из 15 стран пройдут на западе Эстонии и ее островах с 6 по 17 мая.

Новости Мира •   •  7209 просмотра
В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

За прошлую неделю противник осуществил 57 обстрелов 13 населенных пунктов Черниговской области, в том числе 1 ракетный удар, 14 авиаударов и 8 ударов беспилотников, вызвав 333 взрыва и пожара на объектах гражданской инфраструктуры.

Война •   •  10028 просмотра
Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

Израиль призвал гражданское население эвакуироваться из части Рафаха, сектор Газа, на фоне подготовки к потенциальному наступлению на боевиков ХАМАС.

Новости Мира •   •  8255 просмотра
Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

россияне 1887 раз обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области, повредив 38 гражданских объектов и вызвав человеческие жертвы.

Война •   •  9568 просмотра
россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой