Пограничников пытались подкупить более тысячи раз с начала действия военного положения

Украинских пограничников с момента введения военного положения в стране пытались подкупить 1060 раз. В общем предлагали почти 11,3 миллиона гривен. Взятку пытались дать в основном украинские мужчины, чтобы выехать за границу. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила Госпогранслужба, передает УНН.

С начала введения военного положения пограничниками прекращено 1060 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму почти 11,3 млн грн в национальной и иностранной валюте. 50 из них - на сумму более 660 тыс. грн - прекращены в течение апреля этого года - говорится в сообщении ГПСУ.

В большинстве случаев, как сообщается, правоохранителей пытались подкупить украинские мужчины при попытках выехать за границу.

В двух случаях, по данным ГПСУ, выявлены факты возможного нарушения пограничниками антикоррупционного законодательства. О выявленных правонарушениях проинформирована Нацполиция, добавили в ведомстве.

Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко