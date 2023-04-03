Проєкт із висадки мільярда дерев "Зелена країна": лісники назвали цифри

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Під час весняної висадки лісівники висадили 7 394 га лісу, з яких 274 га – це створення нових лісів. А також доповнили лісові культури, що висадили у попередні роки, на площі 2 157 га. Кількість саджанців напряму залежить від погодно-кліматичних умов регіону, пояснює, держлісництво в Telegram.

Найбільше їх висадив Столичний лісовий офіс: Житомирська область – 12 млн 4 тис. сіянців та Поліський лісовий офіс: Рівненська область – 10 млн 645 тис. сіянців.

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"У межах екологічної програми “Зелена країна” буде висаджено 1 млрд дерев. Крім ДП “Ліси України” ліс також висаджують інші лісокористувачі. Сьогодні вже висаджено 266 млн 282 тис. сіянців", - йдеться в повідомленні.

Відстежити хід висадки лісники пропонують на своєму сайті.

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