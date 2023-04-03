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Проєкт із висадки мільярда дерев "Зелена країна": лісники назвали цифри

Проєкт із висадки мільярда дерев "Зелена країна": лісники назвали цифри

Київ • УНН

 • 950916 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За екологічною програмою “Зелена країна”, у межах якої планується висадити мільярд дерев, лісівники висадили 47,5 млн саджанців під час весняної лісокультурної кампанії, а загалом - понад 266 мільйонів, повідомило ДП "Ліси України", пише УНН.

Деталі

Під час весняної висадки лісівники висадили 7 394 га лісу, з яких 274 га – це створення нових лісів. А також доповнили лісові культури, що висадили у попередні роки, на площі 2 157 га. Кількість саджанців напряму залежить від погодно-кліматичних умов регіону, пояснює, держлісництво в Telegram.

Найбільше їх висадив Столичний лісовий офіс: Житомирська область – 12 млн 4 тис. сіянців та Поліський лісовий офіс: Рівненська область – 10 млн 645 тис. сіянців. 

Цитата 

"У межах екологічної програми “Зелена країна” буде висаджено 1 млрд дерев. Крім ДП “Ліси України” ліс також висаджують інші лісокористувачі. Сьогодні вже висаджено 266 млн 282 тис. сіянців", - йдеться в повідомленні.

Відстежити хід висадки лісники пропонують на своєму сайті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліси України більше ніж на половину складаються з двох видів дерев: назвали, які

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