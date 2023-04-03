Проект по высадке миллиарда деревьев "Зеленая страна": лесники назвали цифры

Детали

Во время весенней высадки лесоводы высадили 7394 га леса, из которых 274 га – это создание новых лесов. А также дополнили высадившие в предыдущие годы лесные культуры на площади 2 157 га. Количество саженцев напрямую зависит от погодно-климатических условий региона, объясняет, гослесничество в Telegram.

Больше всего их высадил Столичный лесной офис: Житомирская область – 12 млн 4 тыс. сеянцев и Полесский лесной офис: Ровенская область – 10 млн 645 тыс. сеянцев.

Цитата

"В рамках экологической программы “Зеленая страна” будет высажен 1 млрд деревьев. Кроме ГП “Леса Украины” лес также высаживают другие лесопользователи. Сегодня уже высажено 266 млн 282 тыс. сеянцев", - говорится в сообщении.

Отследить ход высадки лесники предлагают на своем сайте.

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