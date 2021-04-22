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Провокація з консулом в РФ: дипломат повернувся в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк у середу, 21 квітня, залишив РФ після того, як щодо нього у Росії вчинили провокацію. Про це УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Цитата:

"Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк вчора залишив РФ. В Україні він планує взяти коротку відпустку, щоб провести час з родиною і відновити сили", - повідомив Ніколенко.

Деталі

Речник МЗС наголосив, що потрібно розуміти, що "робота українських дипломатів в Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів". "Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз провокацій. До того ж, має місце нехтування російською стороною своїми зобов'язаннями в рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зокрема в частині забезпечення безпеки іноземного дипломатичного корпусу", - зауважив Ніколенко.

З його слів, у МЗС України високо цінують роботу Олександра Сосонюка та всіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії.

"Після відпустки консул повернеться в зовнішньополітичне відомство і продовжить захищати національні інтереси нашої держави", - підсумував Ніколенко.

Контекст

17 квітня стало відомо, що ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Після чого дипломат прибув до української дипустанови.

Того ж дня Росія заявила про небажаність перебування на її території українського консула та рекомендувала покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року.

За словами заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна, затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула — це чергова провокація держави-агресора стосовно України на фоні військової ескалації вздовж українських кордонів.

У відповідь Україна заявила, що висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві. Так, Ніколенко повідомив, що відповідна нота була направлена 19 квітня. Отже, старший дипломат посольства Росії в Києві мав залишити територію України впродовж 72 годин. Зазначимо, йдеться про одного з радників посольства Російської Федерації у Києві на прізвище Чєрніков.

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