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Провідний український виробник "швидких" передав ДП "Медичні закупівлі" 104 реанімобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. ТОВ “Автоспецпром”, яке спеціалізується на виробництві автомобілів швидкої допомоги для потреб українських медиків 6 травня передало державному підприємству “Медичні закупівлі України” 104 машини класу С — т.зв. реанімобілі. Компанія стала першою серед усіх постачальників, хто пройшов процедуру прийому машин експертами. Про це повідомила пресслужба ТОВ.

В “Автоспецпромі” підкреслили, що і самі автомобілі, і встановлене на них спеціальне і медичне обладнання повністю відповідають стандарту ДСТУ EN 1 789:2015, що підтвердили представники ДП “Медзакупівлі України”, представники регіональних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і незалежні консультанти. Реанімобілі були прийняті ними без будь-яких зауважень. Найближчим часом машини будуть розподілені між обласними центрами.

При цьому наголошується, що 100 автомобілів — лише частина великого замовлення на “швидкі” від держпідприємства. Незабаром “Автоспецпром” передасть медикам ще 142 машини класу В.

“Як провідний український виробник медичного спецтранспорту, ми розуміємо свою відповідальність в питанні забезпечення лікарів якісними і надійними “швидкими”, — заявив заступник директора ТОВ “Автоспецпром” Кирило Коморкін. — Не дивлячись на величезний попит на медичне обладнання у всьому світі, наша команда доклала всіх зусиль, щоб отримати необхідні комплектуючі і якомога швидше виконати замовлення ДП “Медичні закупівлі України”.

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