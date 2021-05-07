Провідний український виробник "швидких" передав ДП "Медичні закупівлі" 104 реанімобілі

В “Автоспецпромі” підкреслили, що і самі автомобілі, і встановлене на них спеціальне і медичне обладнання повністю відповідають стандарту ДСТУ EN 1 789:2015, що підтвердили представники ДП “Медзакупівлі України”, представники регіональних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і незалежні консультанти. Реанімобілі були прийняті ними без будь-яких зауважень. Найближчим часом машини будуть розподілені між обласними центрами.

При цьому наголошується, що 100 автомобілів — лише частина великого замовлення на “швидкі” від держпідприємства. Незабаром “Автоспецпром” передасть медикам ще 142 машини класу В.

“Як провідний український виробник медичного спецтранспорту, ми розуміємо свою відповідальність в питанні забезпечення лікарів якісними і надійними “швидкими”, — заявив заступник директора ТОВ “Автоспецпром” Кирило Коморкін. — Не дивлячись на величезний попит на медичне обладнання у всьому світі, наша команда доклала всіх зусиль, щоб отримати необхідні комплектуючі і якомога швидше виконати замовлення ДП “Медичні закупівлі України”.