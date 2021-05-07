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Ведущий украинский производитель "скорых" передал ГП "Медицинские закупки" 104 реанимобиля

Ведущий украинский производитель "скорых" передал ГП "Медицинские закупки" 104 реанимобиля

Киев  •  УНН

 • 15706 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. ООО “Автоспецпром”, которое специализируется на производстве автомобилей скорой помощи для нужд украинских медиков, 6 мая передало государственному предприятию"Медицинские закупки Украины" 104 машины класса С — т.н. реанимобиля. Компания стала первой среди всех поставщиков, кто прошел процедуру приемки машин экспертами. Об этом сообщила пресс-служба ООО.

В “Автоспецпроме” подчеркнули, что и сами автомобили, и установленное в них специальное и медицинское оборудование полностью соответствуют стандарту ГСТУ EN 1789:2015, что подтвердили представители ГП “Медзакупки Украины”, представители региональных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и независимые консультанты. Реанимобили были приняты ими без каких-либо замечаний. В ближайшее время машины будут распределены между областными центрами.

При этом отмечается, что 100 автомобилей — лишь часть крупного заказа на “скорые” от госпредприятия. В скором времени “Автоспецпром” передаст медикам еще 142 машины класса В.

“Как ведущий украинский производитель медицинского спецтранспорта, мы понимаем свою ответственность в вопросе обеспечения врачей качественными и надежными “скорыми”, — заявил заместитель директора ООО “Автоспецпром” Кирилл Коморкин. — Несмотря на огромный спрос на медицинское оборудование во всем мире, наша команда приложила все усилия, чтобы получить необходимые комплектующие и как можно быстрее выполнить заказ ГП “Медицинские закупки Украины”.

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