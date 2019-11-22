Проведений Рабіновичем телемарафон "Діалог з країною" подивилося 9,5 млн українців

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Проведений народним депутатом і співзасновником Опозиційної платформи - За життя Вадимом Рабіновичем телемарафон "Діалог з країною", який проходив одночасно на каналах "112 Україна", NewsOne і ZIK 20 листопада, побив усі рекорди телеперегляду. Про це повідомляє ZIK.ua.