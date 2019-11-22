Проведений Рабіновичем телемарафон "Діалог з країною" подивилося 9,5 млн українців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Проведений народним депутатом і співзасновником Опозиційної платформи - За життя Вадимом Рабіновичем телемарафон "Діалог з країною", який проходив одночасно на каналах "112 Україна", NewsOne і ZIK 20 листопада, побив усі рекорди телеперегляду. Про це повідомляє ZIK.ua.
Безпрецедентне лайв-шоу за участю політика зібрало біля екранів мільйони українців і побило всі рекорди за переглядами. Його частка телеперегляду на зазначених каналах в сумі становила 10,32%, що є буквально захмарним показником.
Всього ж по трьом телеканалам марафон в сумі подивилося майже 3,7 млн глядачів. Якщо ж брати погодинну розбивку, то сумарно по "112 Україна", NewsOne і ZIK з марафоном контактували практично 9,5 млн глядачів.
Крім того, за кордоном, сумарне охоплення супутникового мовлення марафону становило майже 180 млн домогосподарств.
Відзначимо, що телемарафон Вадима Рабіновича тривав 10 годин. За цей час політик проговорив буквально всі аспекти сучасного життя України з жителями всієї країни. Були прямі включення з Одеси, Львова, Харкова та інших міст.
Люди розповідали Вадиму Рабіновичу про свої проблеми, біди, про важке життя. Парламентарій разом з українцями шукав відповіді на питання низьких пенсій та високих тарифів, відновлення миру і підняття економіки. Обговорили злочини минулої влади і помилки нової, а також те, до яких наслідків це може призвести країну.
Під час телемарафону Вадим Рабінович жорстко розкритикував президента Володимира Зеленського за невиконання передвиборних обіцянок: Президент так і не встановив в країні мир, не знизив тарифи, які не підвищив пенсії і зарплати, позбавивши українців можливості вижити.
Соцмережі також бурхливо обговорювали телемарафон "Діалог з країною", відзначаючи широке охоплення тем і глибоку компетентність співзасновника Опозиційної платформи - За життя у порушених питаннях.