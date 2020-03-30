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Протягом вихідних у Києві сталося 13 ДТП з постраждалими

Протягом вихідних у Києві сталося 13 ДТП з постраждалими

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Протягом 28-29 березня у Києві сталося 13 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Так, у суботу сталося 5 ДТП, у яких постраждало п’ятеро осіб, троє з яких були госпіталізовані. У неділю сталося 8 ДТП, в яких постраждало 8 осіб, з яких п’ятеро були госпіталізовані. Одна людина загинула.

У Києві також протягом вихідних було зафіксовано 4 повішання.

Усього бригади "швидкої" протягом вихідних виїздили на 1930 екстрених виклики.

Нагадаємо, у Харкові у потрійній ДТП за участю патрульних постраждало п’ятеро людей.

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