Протягом вихідних у Києві сталося 13 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Протягом 28-29 березня у Києві сталося 13 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Так, у суботу сталося 5 ДТП, у яких постраждало п’ятеро осіб, троє з яких були госпіталізовані. У неділю сталося 8 ДТП, в яких постраждало 8 осіб, з яких п’ятеро були госпіталізовані. Одна людина загинула.
У Києві також протягом вихідних було зафіксовано 4 повішання.
Усього бригади "швидкої" протягом вихідних виїздили на 1930 екстрених виклики.
Нагадаємо, у Харкові у потрійній ДТП за участю патрульних постраждало п’ятеро людей.