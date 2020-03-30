За выходные в Киеве произошло 13 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В течение 28-29 марта в Киеве произошло 13 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Так, в субботу произошло 5 ДТП, в которых пострадали пять человек, трое из которых были госпитализированы. В воскресенье произошло 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек, из которых пятеро были госпитализированы. Один человек погиб.
В Киеве также в течение выходных было зафиксировано 4 повешения.
Всего бригады "скорой" в течение выходных выезжали на 1930 экстренных вызовов.
Напомним, в Харькове в тройном ДТП с участием патрульных пострадало пять человек.