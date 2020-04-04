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Прототип ракети від SpaceX вибухнув під час випробувань

Прототип ракети від SpaceX вибухнув під час випробувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прототип ракети Starship від SpaceX вибухнув під час випробувань на полігоні компанії у Бока-Чіка у штаті Техас. Про це повідомляє The Verge, пише УНН.

Це вже третій вибух прототипу ракети, яку планують використати для польотів на Місяць та Марс.

Ракета вибухнула, ймовірно, після того, як один із паливних баків другого ступеня накачали рідким азотом, що спричинило деформацію паливного баку.

Засновник компанії Ілон Маск заявив, що співробітники компанії вивчають причини провалу тестування. Він припускає, що причина може бути у неправильних параметрах тестування.

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