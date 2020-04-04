Прототип ракеты от SpaceX взорвался во время испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Прототип ракеты Starship от SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне компании в Бока-Чика в штате Техас. Об этом сообщает The Verge, пишет УНН.
Это уже третий взрыв прототипа ракеты, которую планируют использовать для полетов на Луну и Марс.
Ракета взорвалась, вероятно, после того, как один из топливных баков второй ступени накачали жидким азотом, что повлекло деформацию топливного бака.
Основатель компании Илон Маск заявил, что сотрудники компании изучают причины провала тестирования. Он предполагает, что причина может быть в неправильных параметрах тестирования.