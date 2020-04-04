Прототип ракеты от SpaceX взорвался во время испытаний

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77565 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91577 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100761 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100167 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107752 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94588 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103915 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106245 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131239 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130378 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прототип ракеты от SpaceX взорвался во время испытаний

Прототип ракеты от SpaceX взорвался во время испытаний

Киев  •  УНН

 • 21513 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Прототип ракеты Starship от SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне компании в Бока-Чика в штате Техас. Об этом сообщает The Verge, пишет УНН.

Это уже третий взрыв прототипа ракеты, которую планируют использовать для полетов на Луну и Марс.

Ракета взорвалась, вероятно, после того, как один из топливных баков второй ступени накачали жидким азотом, что повлекло деформацию топливного бака.

Основатель компании Илон Маск заявил, что сотрудники компании изучают причины провала тестирования. Он предполагает, что причина может быть в неправильных параметрах тестирования.

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