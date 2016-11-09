Противники Д.Трампа запалили шини і сміття на західному узбережжі США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Протести проти Дональда Трампа спалахнули у Каліфорнії пізно ввечері у вівторок після того, як кандидат-республіканець переміг на президентських виборах США, передає УНН з посиланням на Reuters.
Демонстранти підпалили схожу на Д.Трампа фігуру, розбили вітрини і підпалили сміття і шини в центрі міста Окленд. За кілька кілометрів, у Каліфорнійському університеті у Берклі в університетському містечку протестували і студенти.
Демонстрація також розгорнулася в Каліфорнійському університеті у Девісі, де студенти перекривали вулиці, йдучи ходою і скандуючи анти-гасла щодо Д.Трампа "Ви - не Америка, ми - Америка".
Один з учасників протесту в Окленді був збитий автомобілем після блокування шосе, повідомляють місцеві ЗМІ.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.