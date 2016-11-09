Противники Д.Трампа зажгли шины и мусор на западном побережье США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Протесты против Дональда Трампа вспыхнули в Калифорнии поздно вечером во вторник после того, как кандидат-республиканец победил на президентских выборах США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Демонстранты подожгли похожую на Д.Трампа фигуру, разбили витрины и подожгли мусор и шины в центре города Окленд. В нескольких километрах, в Калифорнийском университете в Беркли в университетском городке протестовали и студенты.
Демонстрация также развернулась в Калифорнийском университете в Дэвисе, где студенты перекрывали улицы, идя шествием и скандируя анти-лозунги в отношении Д.Трампа "Вы - не Америка, мы - Америка".
Один из участников протеста в Окленде был сбит автомобилем после блокировки шоссе, сообщают местные СМИ.