Противники Д.Трампа зажгли шины и мусор на западном побережье США

Демонстранты подожгли похожую на Д.Трампа фигуру, разбили витрины и подожгли мусор и шины в центре города Окленд. В нескольких километрах, в Калифорнийском университете в Беркли в университетском городке протестовали и студенты.

Демонстрация также развернулась в Калифорнийском университете в Дэвисе, где студенты перекрывали улицы, идя шествием и скандируя анти-лозунги в отношении Д.Трампа "Вы - не Америка, мы - Америка".

Один из участников протеста в Окленде был сбит автомобилем после блокировки шоссе, сообщают местные СМИ.