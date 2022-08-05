Противник, імовірно, заощаджує високоточну зброю – Повітряні сили ЗСУ

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"Противник використовує усі типи озброєння, які в нього сьогодні є в арсеналі. Але якщо в перші місяці війни обстріли такими ракетами як “Іскандер” і “Калібр” були значно частішими, то зараз вони використовуються менше. Противник, імовірно, заощаджує високоточну зброю. І “Іскандер”, і “Калібр”, і Х-101 – це ракети високоточні і надзвичайно дорогі. Х-101, за різними оцінками, коштує до 10 млн доларів. Імовірно, що не хочуть витрачати, тому що їх промисловість не встигне поповнити запаси, і вони залишаться без ракет. Тому часто використовується радянське озброєння", – повідомив Ігнат.

Додамо

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що наразі повітряна стратегія росіян – завдавати удари з-поза меж досягнення засобів ураження українських Повітряних сил.

Ракетні обстріли зараз здійснюють із кораблів чорноморського флоту та каспійської флотилії бомбардувальниками Ту-95 та Ту-60. Також удари завдають літаками дальної авіації які Ту-22м3, які випускають ракети Х-22.

Нагадаємо

Станом на сьогоднішній ранок у Чорному морі російські окупанти тримають чотири кораблі-носії крилатих ракет "Калібр".