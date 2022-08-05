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Противник, вероятно, экономит высокоточное оружие – Воздушные силы ВСУ

Противник, вероятно, экономит высокоточное оружие – Воздушные силы ВСУ

Киев • УНН

 • 175182 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Российские оккупанты, вероятно, экономят высокоточные ракеты “Искандер” и “Калибр”. Об этом на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Противник использует все типы вооружения, которые у него сегодня есть в арсенале. Но если в первые месяцы войны обстрелы такими ракетами как “Искандер” и “Калибр” были значительно чаще, то сейчас они используются меньше. Противник, вероятно, экономит высокоточное оружие. И “Искандер”, и “Калибр”, и Х-101– это ракеты высокоточные и чрезвычайно дорогие. Х-101, по разным оценкам, стоит до 10 млн долларов. Вероятно, не хотят тратить, потому что их промышленность не успеет пополнить запасы, и они останутся без ракет. Поэтому часто используется советское вооружение", – сообщил Игнат.

Добавим

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что сейчас воздушная стратегия россиян – наносить удары из-за пределов достижения средств поражения украинских Воздушных сил.

Ракетные обстрелы сейчас осуществялют с кораблей черноморского флота и каспийской флотилии бомбардировщиками Ту-95 и Ту-60. Также удары наносят самолетами дальней авиации Ту-22м3, которые выпускают ракеты Х-22.

Напомним

По состоянию на сегодняшнее утро в Черном море российские оккупанты держат четыре корабля-носителя крылатых ракет "Калибр".

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