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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Чорному морі окупанти тримають чотири ракетоносії "Калібрів"

У Чорному морі окупанти тримають чотири ракетоносії "Калібрів"

Київ • УНН

 • 86326 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Станом на сьогодні у Чорному морі російські окупанти тримають чотири кораблі-носії крилатих ракет "Калібр". Про це в Telegram повідомили ВМС ЗС України, передає УНН.

Цитата

"​​Станом на 05.08.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети", – ідеться у повідомленні.

Деталі

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів та катерів.

У Середземному морі – п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

За добу в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 37 суден, із них шість суден рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 34 судна, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Як зазначили, росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо

4 серпня під час брифінгу речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що загроза ракетних ударів залишається високою.

Українські Національні Новини

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