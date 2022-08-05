У Чорному морі окупанти тримають чотири ракетоносії "Калібрів"

Цитата

"​​Станом на 05.08.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети", – ідеться у повідомленні.

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В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів та катерів.

У Середземному морі – п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

За добу в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:



до Азовського моря – 37 суден, із них шість суден рухалося з протоки Босфор;



до Чорного моря – 34 судна, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.



Як зазначили, росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо

4 серпня під час брифінгу речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що загроза ракетних ударів залишається високою.