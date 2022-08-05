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В Черном море оккупанты держат четыре ракетоносителя "Калибров"

В Черном море оккупанты держат четыре ракетоносителя "Калибров"

Киев • УНН

 • 86323 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. По состоянию на сегодня в Черном море российские оккупанты держат четыре корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом в Telegram сообщили ВМС ВС Украины, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на 05.08.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты", – говорится в сообщении.

Детали

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до трех кораблей и катеров.

В Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".

За сутки в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю – 37 судов, из них шесть судов двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю – 34 суда, из них семь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Как отметили, россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним

4 августа во время брифинга спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что угроза ракетных ударов остается высокой.

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