В Черном море оккупанты держат четыре ракетоносителя "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. По состоянию на сегодня в Черном море российские оккупанты держат четыре корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом в Telegram сообщили ВМС ВС Украины, передает УНН.
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"По состоянию на 05.08.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты", – говорится в сообщении.
Детали
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до трех кораблей и катеров.
В Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".
За сутки в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
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- к Азовскому морю – 37 судов, из них шесть судов двигалось из пролива Босфор;
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- к Черному морю – 34 суда, из них семь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
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Как отметили, россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним
4 августа во время брифинга спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что угроза ракетных ударов остается высокой.