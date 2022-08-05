В Черном море оккупанты держат четыре ракетоносителя "Калибров"

Цитата

"По состоянию на 05.08.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты", – говорится в сообщении.

Детали

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до трех кораблей и катеров.

В Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".

За сутки в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:



к Азовскому морю – 37 судов, из них шесть судов двигалось из пролива Босфор;



к Черному морю – 34 суда, из них семь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.



Как отметили, россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним

4 августа во время брифинга спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что угроза ракетных ударов остается высокой.