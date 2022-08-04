У Чорному морі росіяни тримають два ракетоносії та три десантних кораблі: залишається загроза ударів

Цитата

“Ймовірність ракетних ударів залишається високою, тому що наша лінія фронту проходить через море, а в акваторії Чорного моря знаходяться два ракетоносії. Це ракети оперативно-тактичного рівня морського базування типу “Калібр”. І є ще три великих десантних кораблі, а також угруповання чорноморського флоту російської федерації, яке курсує вздовж узбережжя Криму, у бік російського Новоросійська. Там кількість кораблів то збільшується, то зменшується, але іноді там знаходиться від 15 до 18 кораблів”, – зазначив Братчук.

Деталі

Він додав, що така ж сама ситуація спостерігається і в Азовському морі, оскільки це все південний напрямок.

Доповнення

Як писав УНН, корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з 13 бойових кораблів та катерів, що укриваються в ракетобезпечних районах. З них 2 носії 16 "Калібрів" та 3 вдк.