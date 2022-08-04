В Черном море россияне держат два ракетоносителя и три десантных корабля: остается угроза ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В акватории Черного моря находятся два российских ракетоносителя, а также три десантных корабля и группировка черноморского флота российской федерации. Как сообщил во время брифинга спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, остается высокой угроза ракетных ударов, передает корреспондент УНН.
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“Вероятность ракетных ударов остается высокой, потому что наша линия фронта проходит через море, а в акватории Черного моря находятся два ракетоносителя. Это ракеты оперативно-тактического уровня морского базирования типа “Калибр”. И есть еще три больших десантных корабля, а также группировка черноморского флота российской федерации, курсирующая вдоль побережья Крыма, в сторону российского Новороссийска. Там количество кораблей то увеличивается, то уменьшается, но иногда там находится от 15 до 18 кораблей”, – отметил Братчук.
Детали
Он добавил, что такая же ситуация наблюдается и в Азовском море, поскольку это все южное направление.
Дополнение
Как писал УНН, корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из 13 боевых кораблей и катеров, укрывающихся в ракетобезопасных районах. Из них 2 носителя 16 "Калибров" и 3 вдк.