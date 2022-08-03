В Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 13 бойових кораблів та катерів

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"Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів, а в деяких районах і артилерійських обстрілів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо це доцільно, дотримуйтесь правила двох стін, переходьте в укриття. Шторм на морі триває, тож мінна небезпека у прибережних водах зростає. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтеся норм та обмежень правового режиму воєнного стану, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації та силам оборони", - йдеться в повідомленні.

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На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої. Пошкодження не критичні, постраждалих немає.