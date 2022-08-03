На виході в Чорне море з гирла Бистрого плавучий кран підірвався на невідомому предметі

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"На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої. Силами екіпажу була організована боротьба за живучість. Пошкодження не критичні, постраждалих нема. За допомогою портового штовхача кран повернено до пункту основного базування", - йдеться в повідомленні.

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У дунайському гирлі Бистре внаслідок підриву на невідомому предметі український лоцманський катер дістав пробоїну.