На выходе в Черное море из устья Быстрого плавучий кран подорвался на неизвестном предмете

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"На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран подорвался на неизвестном устройстве. Силами экипажа была организована борьба за живучесть. Повреждения не критичны, пострадавших нет. С помощью портового толкателя кран возвращен к пункту основного базирования", - говорится в сообщении.

Напомним

В дунайском устье Быстрое в результате подрыва на неизвестном предмете украинский лоцманский катер получил пробоину.