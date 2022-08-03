На выходе в Черное море из устья Быстрого плавучий кран подорвался на неизвестном предмете
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран подорвался на неизвестном устройстве. Повреждения не критичны, пострадавших нет. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран подорвался на неизвестном устройстве. Силами экипажа была организована борьба за живучесть. Повреждения не критичны, пострадавших нет. С помощью портового толкателя кран возвращен к пункту основного базирования", - говорится в сообщении.
Напомним
В дунайском устье Быстрое в результате подрыва на неизвестном предмете украинский лоцманский катер получил пробоину.