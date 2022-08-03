В Черном море корабельная группировка врага состоит из 13 боевых кораблей и катеров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из 13 боевых кораблей и катеров, укрывающихся в ракетобезопасных районах. Из них 2 носителя 16 "Калибров" и 3 вдк. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Учитывая, что угроза ракетных ударов, а в некоторых районах и артиллерийских обстрелов остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Если это целесообразно, соблюдайте правила двух стен, переходите в укрытие. Шторм на море продолжается, поэтому минная опасность в прибрежных водах растет. Не подвергайте себя опасности, соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения, доверяйте только проверенным источникам информации и силам обороны", - говорится в сообщении.
Напомним
На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран подорвался на неизвестном устройстве. Повреждения не критичны, пострадавших нет.