В Черном море корабельная группировка врага состоит из 13 боевых кораблей и катеров

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"Учитывая, что угроза ракетных ударов, а в некоторых районах и артиллерийских обстрелов остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Если это целесообразно, соблюдайте правила двух стен, переходите в укрытие. Шторм на море продолжается, поэтому минная опасность в прибрежных водах растет. Не подвергайте себя опасности, соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения, доверяйте только проверенным источникам информации и силам обороны", - говорится в сообщении.

Напомним

На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран подорвался на неизвестном устройстве. Повреждения не критичны, пострадавших нет.