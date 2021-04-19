Проти ексголови СЗР України порушено кримінальну справу за наклеп на дипломата

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Щодо звільненого з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Євдокимова порушено кримінальну справу за статтею про наклеп. Про це написав в своєму Twitter заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, передає УНН.

Цитата

“Країна має знати „героїв“. Знайомтесь, Валерій Євдокимов — безславно звільнений за неефективність екс-голова СЗР України. Наклеп цього дєятєля ліг в основу розслідування проти мене. Введення в оману слідства карається Законом. Порушено кримінальну справу”, — написав Божок.

Деталі

Так, дипломат оприлюднив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо екс-голови СЗРУ Євдокимова за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 383 КК України — завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

У разі доведення провини, карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Також Божок оприлюднив повідомлення Євдокимова, адресоване колишньому очільнику ДБР Роману Трубі від листопада 2019 року. У ньому повідомляється про порушення щодо призначення Сергія Семочка першим заступником керівника СЗР.

Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, який в минулому також очолював СЗР, був двічі повідомлений ДБР про підозру у відданні незаконного наказу на посаді глави Служби щодо призначення Семочка.

Після вручення другої підозри, 23 червня Кабмін відсторонив Божка від виконання обов’язків заступника голови МЗС.

Минулого тижня дипломат повідомив, що Офіс Генпрокурора завершив розслідування, а суд повністю його реабілітував.

Божок додав, що негайно повертається до виконання своїх обов’язків.

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