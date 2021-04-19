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Против экс-главы СВР Украины возбуждено уголовное дело за клевету на дипломата

Против экс-главы СВР Украины возбуждено уголовное дело за клевету на дипломата

Киев  •  УНН

 • 29479 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. По уволенного с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова возбуждено уголовное дело по статье о клевете. Об этом написал в своем Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает УНН.

Цитата

“Страна должна знать „героев“. Знакомьтесь, Валерий Евдокимов — бесславно уволенный за неэффективность экс-глава СВР Украины. Клевета этого деятеля легла в основу расследования против меня. Введение в заблуждение следствия наказывается Законом. Возбуждено уголовное дело”, — написал Божок.

Детали

Так, дипломат обнародовал выписку из Единого реестра досудебных расследований в отношении экс-главы СВРУ Евдокимова по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 383 УК Украины — заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

В случае доказательства вины, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Также Божок обнародовал сообщение Евдокимова, адресованное бывшему главе ГБР Роману Трубе от ноября 2019 года. В нем сообщается о возбуждении в отношении назначения Сергея Семочко первым заместителем руководителя СВР.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел Егор Божок, который в прошлом также возглавлял СВР, был дважды уведомлен ГБР о подозрении в отдаче незаконного приказа на посту главы Службы при назначении Семочко.

После вручения второй подозрения, 23 июня Кабмин отстранил Божко от исполнения обязанностей заместителя главы МИД.

На прошлой неделе дипломат сообщил, что Офис генпрокурора завершил расследование, а суд полностью его реабилитировал.

Божок добавил, что немедленно возвращается к исполнению своих обязанностей.

Украинские Национальные Новости

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