Протестні акції у Москві: кількість затриманих перевищила 300 осіб

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Під час неузгодженої протестної акції у російській столиці тривають масові затримання, пише УНН з посиланням на “Новую газету”, “ОВД-Інфо” та інші ЗМІ РФ.

Як і словами корреспонденткм “Нової газети” Тетяна Васильчук: “Люди, відтіснені поліцією і Росгвардією до будівлі “Известий” на Пушкінській, розділилися — частина пішла в сторону метро “Маяковська”, близько 500 чоловік залишилося. Росгвардійці підходять до людей і кажуть: “Не змушуйте застосовувати силу і спецзасоби проти вас”.

Зараз у будівлі “Известий” залишається близько 500 осіб, люди періодично плескають, кричать “ганьба” на затримання. Затримування точкові тривають. І постійно над мітингувальниками дуже низько літає вертоліт.

Кореспондентка “Ведомостей” Олена Вавин (вона сама затримана) написала з автозаку: “У чоловіка в моєму автозаку підозри на перелом руки, опухла. Просимо викликати йому швидку, поліція не реагує. В автозаку є неповнолітні”.

В Новопушкинском сквере человека унесли в автозак вместе с велосипедом pic.twitter.com/MePXrNpB5o

— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

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