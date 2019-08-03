Протестні акції у Москві: кількість затриманих перевищила 300 осіб

Як і словами корреспонденткм “Нової газети” Тетяна Васильчук: “Люди, відтіснені поліцією і Росгвардією до будівлі “Известий” на Пушкінській, розділилися — частина пішла в сторону метро “Маяковська”, близько 500 чоловік залишилося. Росгвардійці підходять до людей і кажуть: “Не змушуйте застосовувати силу і спецзасоби проти вас”.

Зараз у будівлі “Известий” залишається близько 500 осіб, люди періодично плескають, кричать “ганьба” на затримання. Затримування точкові тривають. І постійно над мітингувальниками дуже низько літає вертоліт.

Кореспондентка “Ведомостей” Олена Вавин (вона сама затримана) написала з автозаку: “У чоловіка в моєму автозаку підозри на перелом руки, опухла. Просимо викликати йому швидку, поліція не реагує. В автозаку є неповнолітні”.

В Новопушкинском сквере человека унесли в автозак вместе с велосипедом pic.twitter.com/MePXrNpB5o