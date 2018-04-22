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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Протести в Єревані: між демонстрантами і поліцією стали священики

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Між демонстрантами і поліцією на центральному проспекті Єревана встали священнослужителі. Про це з посиланням на власного кореспондента повідомляє видання РИА Новости, передає УНН.

Протести в Єревані: між демонстрантами і поліцією стали священики

Коли демонстранти наблизилися до поліцейського оточення на проспекті Маштоца, між ними та правоохоронцями встали священики. Поліцейські попросили представників духовенства переконати мітингувальників розійтися по домівках, заявивши, що не дозволять порушувати порядок.

Зараз на площі Республіки сконцентрувалися великі загони поліції, в тому числі декілька підрозділів спеціального призначення. Площа оточена.

Як повідомляв УНН, поліція Вірменії повідомила про 49 людей, затриманих у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані станом на 13:00. Серед затриманих – опозиційні політики Арарат Мирзоян, Нікол Пашинян та Сасун Мікаелян.

Нагадаємо, у Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.

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