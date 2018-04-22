Протести у Вірменії: в ЄС закликали негайно звільнити затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Влада Вірменії має негайно звільнити затриманих під час акцій протесту в Єревані. Про це йдеться в повідомленні офіційного представника глави дипломатії ЄС Майї Косьянчіч, що розміщено на сайті Європейського Союзу, передає УНН.
"… затримані під час реалізації свого права на збори … повинні бути негайно звільнені", - наголосила Косьянчіч.
В ЄС також нагадали, що право на свободу мирних зібрань є загальним і фундаментальним правом громадян.
"Європейський союз очікує, що влада Вірменії поважатиме це право і справедливо і пропорційно застосовувати закон у відповідності з міжнародними зобов'язаннями…", - йдеться у повідомленні Косьянчіч.
Також в Євросоюзі очікують від сторін стриманості та відповідальності, а також діалогу, який буде спрямований на врегулювання ситуації.
Як повідомляв УНН, поліція Вірменії повідомила про 49 людей, затриманих у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані станом на 13:00. Серед затриманих – опозиційні політики Арарат Мирзоян, Нікол Пашинян та Сасун Мікаелян.
Нагадаємо, у Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.
Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.