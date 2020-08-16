Протести у Білорусі: жителі Бреста вимагають відставки глави міста
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Мер Бреста Олександр Рогачук вийшов до протестуючих. Відповідний відеозапис опублікувало видання TUT.BY, пише УНН.
Глава міста заявив, що в рамках своїх повноважень постарається вирішити ситуацію із затриманими громадянами. Однак натовп освистав мера і зажадав його відставки.
“Шановні друзі, я почув ваші вимоги, я почув ваші гасла. Все, що в рамках моєї компетенції, буде вирішено”, — сказав він.
Разом з Рогачук до мітингувальників вийшли начальник управління внутрішніх справ міста Олександр Астрейко, начальник слідчого комітету Руслан Сичов і прокурор Бреста Андрій Володько. Під час їх оголошення присутні скандували “Вбивці”.
Протести в білоруських містах почалися 9 серпня після президентських виборів і тривають досі. Сьогодні центрі Мінська зібралися понад 200 тис. осіб. Вони вимагають відставки чинного президента Олександра Лукашенка. У білоруській столиці також пройшов мітинг на підтримку чинної влади.