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Протести у Білорусі: силовики затримали координатора страйкому БДУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Білорусі, у Брестській області, у власному будинку затримано координатора страйкому Білоруського державного університету Світлану Волчек та її чоловіка Михайла. Про це повідомило онлайн-видання Tut.by, передає УНН

Протести у Білорусі: силовики затримали координатора страйкому БДУ

За словами сестри Михайла Волчек, це сталося ввечері 28 серпня.

При затриманні у подружжя було вилучено документи, ноутбуки, телефони та безпілотник. Координатора страйкому звинувачують в участі в несанкціонованому масовому заході, підкреслила співрозмовниця видання. Суд призначено на 31 серпня.

За день до затримання Михайло Волчек повідомляв інформагентству БелаПАН, що викладачів БДУ, які поставили підписи під петицією з політичними вимогами до керівництва вузу, почали викликати в прокуратуру.

Нагадаємо, напередодні жінки у Мінську вийшли на марш солідарності.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня у зв’язку з результатами виборів, за якими у чинного президента Олександра Лукашенка 80,1% голосів, а у його опонентки Світлани Тіхановськоі — 10,1%. 

Також повідомлялося, що кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що “виступи в країні не видихаються, а йдуть своєю чергою”.

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