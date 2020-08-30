Протести у Білорусі: силовики затримали координатора страйкому БДУ

За словами сестри Михайла Волчек, це сталося ввечері 28 серпня.

При затриманні у подружжя було вилучено документи, ноутбуки, телефони та безпілотник. Координатора страйкому звинувачують в участі в несанкціонованому масовому заході, підкреслила співрозмовниця видання. Суд призначено на 31 серпня.

За день до затримання Михайло Волчек повідомляв інформагентству БелаПАН, що викладачів БДУ, які поставили підписи під петицією з політичними вимогами до керівництва вузу, почали викликати в прокуратуру.

Нагадаємо, напередодні жінки у Мінську вийшли на марш солідарності.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня у зв’язку з результатами виборів, за якими у чинного президента Олександра Лукашенка 80,1% голосів, а у його опонентки Світлани Тіхановськоі — 10,1%.

Також повідомлялося, що кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що “виступи в країні не видихаються, а йдуть своєю чергою”.