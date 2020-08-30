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Протесты в Беларуси: силовики задержали координатора стачкома БГУ

Киев • УНН

 • 17314 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Брестской области Беларуси, в собственном доме была задержана координатор стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее муж Михаил. Об этом сообщил онлайн-издание Tut.by, передает УНН.

Протесты в Беларуси: силовики задержали координатора стачкома БГУ

По словам сестры Михаила Волчек, это произошло вечером 28 августа.

При задержании у супругов были изъяты документы, ноутбуки, телефоны и беспилотник. Координатора стачкома обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии, подчеркнула собеседница издания. Суд назначен на 31 августа.

За день до задержания Михаил Волчек сообщал информагентству БелаПАН, что преподавателей БГУ, которые поставили подписи под петицией с политическими требованиями к руководству вуза, стали вызывать в прокуратуру.

Напомним, накануне женщины в Минске вышли на марш солидарности.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа в связи с результатами выборов, по которым у действующего президента Александра Лукашенко 80,1% голосов, а у его оппонентки Светланы Тихановской — 10,1%. 

Также сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что “выступления в стране не выдыхаются, а идут своим чередом”.

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