Протесты в Беларуси: силовики задержали координатора стачкома БГУ

По словам сестры Михаила Волчек, это произошло вечером 28 августа.

При задержании у супругов были изъяты документы, ноутбуки, телефоны и беспилотник. Координатора стачкома обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии, подчеркнула собеседница издания. Суд назначен на 31 августа.

За день до задержания Михаил Волчек сообщал информагентству БелаПАН, что преподавателей БГУ, которые поставили подписи под петицией с политическими требованиями к руководству вуза, стали вызывать в прокуратуру.

Напомним, накануне женщины в Минске вышли на марш солидарности.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа в связи с результатами выборов, по которым у действующего президента Александра Лукашенко 80,1% голосов, а у его оппонентки Светланы Тихановской — 10,1%.

Также сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что “выступления в стране не выдыхаются, а идут своим чередом”.