Протести у Білорусі: МВС країни склало 79 протоколів після вчорашніх акцій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час масових акцій протесту в Мінську та інших містах Білорусі напередодні правоохоронці склали 79 протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомила в понеділок пресслужба МВС республіки, передає УНН.
“У Мінську та інших обласних центрах з 12:00 збиралися громадяни для участі в анонсованих раніше протестних акціях. Максимальна кількість присутніх, зафіксована в столиці — близько 20 тисяч осіб, Бресті та Гродно — не більше трьох тисяч осіб.
Після збору громадяни з біло-червоно-білими прапорами, транспарантами та іншою атрибутикою пройшли вулицями і проспектами міст. У столиці основним місцем збору стала площа Незалежності, від якої мітингувальники пройшли до обеліска “Мінськ — місто-герой”, — повідомили в МВС країни.
Згідно з даними пресслужби, на перетині пр. Переможців та пр. Машерова кількість учасників не перевищила 15 тисяч.
“Всього за минулу добу за порушення законодавства про масові заходи складено 79 протоколів про адміністративні правопорушення”, — заявили правоохоронці.
Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ і Telegram-каналів, в протестах в Мінську 23 серпня брало участь до 200 тис. осіб.