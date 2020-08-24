Протесты в Беларуси: МВД страны составило 79 протоколов после вчерашних акций
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время массовых акций протеста в Минске и других городах Беларуси накануне правоохранители составили 79 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики, передает УНН.
“В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице — около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно — не более трех тысяч человек.
После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. В столице основным местом сбора стала пл. Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску “Минск — город-герой”, — сообщили в МВД.
Согласно данным пресс-службы, на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч.
“Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях”, — заявили правоохранители.
Как сообщал УНН, по данным СМИ и Telegram-каналов, в протестах в Минске 23 августа участвовало до 200 тыс. человек.