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Протесты в Беларуси: МВД страны составило 79 протоколов после вчерашних акций

Киев • УНН

 • 35849 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время массовых акций протеста в Минске и других городах Беларуси накануне правоохранители составили 79 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики, передает УНН.

Протесты в Беларуси: МВД страны составило 79 протоколов после вчерашних акций

“В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице — около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно — не более трех тысяч человек.

После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. В столице основным местом сбора стала пл. Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску “Минск — город-герой”, — сообщили в МВД.

Согласно данным пресс-службы, на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч.

“Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях”, — заявили правоохранители.

Как сообщал УНН, по данным СМИ и Telegram-каналов, в протестах в Минске 23 августа участвовало до 200 тыс. человек.

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