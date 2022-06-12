"Просто ад какой-то": українські воїни влаштували "гаряче" загарбникам на Херсонському напрямку - перехоплення

Цитата

"Контратаки українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку влаштовують справжнє пекло окупантам", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У розпорядженні СБУ - перехоплення розмови загарбника, що "потрапив під роздачу".

"Сначала "Градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!" - описує ситуацію загарбник.

"І ми подбаємо, щоб кожен клаптик української землі був справжнім пеклом для окупантів!" - наголосили у СБУ.

Доповнення

Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, втратили бойовий дух і називають себе бомжами, свідчить ще одне перехоплення СБУ.