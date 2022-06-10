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Окупанти, які втекли з-під Києва, називають себе бомжами: перехоплена розмова

Окупанти, які втекли з-під Києва, називають себе бомжами: перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 130194 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, втратили бойовий дух і називають себе бомжами. Вони не можуть звикнути, що доводиться жити в окопах замість осель заможних українців. Про це свідчить телефонна розмова ,яку перехопила СБУ, інформує УНН.

Деталі

Командир танку, який зі своїм підрозділом перебуває на Донеччині, на запитання дружини про бойовий дух відповідає: "…уже ни у кого не боевое (настроение – ред.). Все уже зае*ало тут всех".

Адже тривалий час вони живуть у лісі, без умов: "... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".

Вочевидь окупанти надають перевагу "воювати" з мирними жителями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати. А наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів, додали в СБУ.

Нагадаємо

Російські окупанти продовжують їсти собак, поки командири продають їхні пайки.

Українські Національні Новини

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