Окупанти, які втекли з-під Києва, називають себе бомжами: перехоплена розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, втратили бойовий дух і називають себе бомжами. Вони не можуть звикнути, що доводиться жити в окопах замість осель заможних українців. Про це свідчить телефонна розмова ,яку перехопила СБУ, інформує УНН.
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Командир танку, який зі своїм підрозділом перебуває на Донеччині, на запитання дружини про бойовий дух відповідає: "…уже ни у кого не боевое (настроение – ред.). Все уже зае*ало тут всех".
Адже тривалий час вони живуть у лісі, без умов: "... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".
Вочевидь окупанти надають перевагу "воювати" з мирними жителями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати. А наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів, додали в СБУ.
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