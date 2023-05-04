Прості поради, як правильно підбирати прикраси: допомагає розібратися інтернет-магазин золота "Oniks"

Як правильно підбирати ювелірні прикраси?

Відкривши каталог, у вас просто розбігаються очі від різноманіття. Щоб уберегти себе від багатьох помилок і потім не передаровувати вироби, запам'ятайте кілька простих рекомендацій:

• Яке призначення в аксесуарів? Одні купуються для щоденного і постійного використання, а інші зберігаються в скриньці тільки для особливих подій. Якщо йдеться про перші, то вони мають бути універсальними і поєднуватися з багатьма вбраннями. Що стосується вечірніх, то тут орієнтуйтеся на свої вподобання. Не забувайте ще про зручність. Вам нічого не повинно тиснути або доставляти інший дискомфорт.

• Для кого купуєте прикраси? Дівчаткам, дівчатам чи дамам потрібні абсолютно різні моделі. Кожній модниці має бути максимально зручно. Окремо хочеться сказати про чоловічі колекції. Ювеліри тут врахували кожну деталь, щоб порадувати.

• З якого приводу обираєте? Якщо це бажання порадувати себе або близьких стильним подарунком, то перед вами відкриваються величезні колекції. Окремо хочеться сказати про каблучки для заручин або обручки, які купують тільки для особливих подій. А ще пам'ятайте про релігійні вироби, що мають своє призначення. Їх дарують тільки близьким і віруючим людям.

• Погляньте на решту прикрас зі скриньки. Між ними всіма має бути повна гармонія. Якщо бажаєте, можете підбирати готові комплекти або створювати їх самостійно. Усе залежить від вашої фантазії.

• Важливо не тільки зважати на зовнішній вигляд аксесуарів, а ще й на їхні розміри. Ви ж не хочете потім витрачати час на повернення та обмін або доведеться передаровувати. Коли обираєте каблучку чи браслет, вам потрібно знати розміри. Буває таке, що браслети можуть мати регульовану застібку або взагалі не мати замка, що значно простіше. Якщо говорити про ланцюжок, то тут потрібно знати довжину, щоб можна було його комфортно носити. Сережки теж необхідно приміряти. Адже кожен виріб має свої особливості й буває таке, що не всім підходить.

• Враховуйте особливості зовнішності. Залежно від того, що обираєте, важливо брати до уваги зріст, комплекцію, форму обличчя, кольоротип, довжину і ширину пальців. Усе має бути ідеальним. Порада: приміряйте одразу кілька різних прикрас, щоб потім можна було вибрати найкращий варіант. Ви маєте підкреслювати переваги зовнішності.

Добре продумавши основні моменти, ви без проблем розберетеся у величезному ювелірному каталозі. Разом з «Oniks» підберете аксесуари, які вдало доповнять будь-який образ.