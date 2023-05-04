Простые советы, как правильно подбирать украшения: помогает разобраться интернет-магазин золота "Oniks"

Как правильно подбирать ювелирные украшения?

Открыв каталог, у вас просто разбегаются глаза от изобилия. Чтобы уберечь себя от многих ошибок и потом не передаривать изделия, запомните несколько простых рекомендаций:

• Какое предназначение у аксессуаров? Одни покупаются для ежедневного и постоянного использования, а другие хранятся в шкатулке только для особенных событий. Если речь идет о первых, то они должны быть универсальными и сочетаться со многими нарядами. Что касается вечерних, то тут ориентируйтесь на свои предпочтения. Не забывайте еще об удобстве. Вам ничего не должно давить или доставлять другой дискомфорт.

• Для кого покупаете украшения? Девочкам, девушкам или дамам нужны абсолютно разные модели. Каждой моднице должно быть максимально удобно. Отдельно хочется сказать о мужских коллекциях. Ювелиры здесь учли каждую деталь, чтобы порадовать.

• По какому поводу выбираете? Если это желание порадовать себя или близких стильным подарком, то перед вами открываются огромные коллекции. Отдельно хочется сказать о помолвочных или обручальных кольцах, которые покупают только для особенных событий. А еще помните о религиозных изделиях, имеющих свое предназначение. Их дарят только близким и верующим людям.

• Взгляните на остальные украшения из шкатулки. Между ними всеми должна быть полная гармония. Если желаете, можете подбирать готовые комплекты или создавать их самостоятельно. Все зависит от вашей фантазии.

• Важно не только учитывать внешний вид аксессуаров, но еще и их размеры. Вы же не хотите потом тратить время на возврат и обмен или придется передаривать. Когда выбираете кольцо или браслет, вам нужно знать размеры. Бывает такое, что браслеты могут иметь регулируемую застежку или вообще не иметь замка, что значительно проще. Если говорить о цепочке, то тут нужно знать длину, чтобы можно было ее комфортно носить. Серьги тоже необходимо примерять. Ведь каждое изделие имеет свои особенности и бывает такое, что не всем подходит.

• Учитывайте особенности внешности. В зависимости от того, что выбираете, важно брать во внимание рост, комплекцию, форму лица, цветотип, длину и ширину пальцев. Все должно быть идеальным. Совет: примерьте сразу несколько разных украшений, чтобы потом можно было выбрать наилучший вариант. Вы должны подчеркивать достоинства внешности.

Хорошо продумав основные моменты, вы без проблем разберетесь в огромном ювелирном каталоге. Вместе с «Oniks» подберете аксессуары, которые удачно дополнят любой образ.