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Прорив у медицині: аналіз крові може показати ризик виникнення раку за сім років

Прорив у медицині: аналіз крові може показати ризик виникнення раку за сім років

Київ • УНН

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Дослідження виявило 618 білків у крові, пов'язаних з 19 типами раку, причому 107 білків були виявлені за 7 років до встановлення діагнозу, що вказує на можливість раннього виявлення ризику раку.

Згідно з дослідженнями білки, пов’язані з раком, можуть почати з’являтися в крові людей за сім років до встановлення діагнозу. Про це повідомляє Cancer Research UK посилаючись на дослідженні Oxford Population Health, пише УНН.

Деталі

У дослідженні було визначено 618 білків у крові хворих на рак, пов’язаних з 19 різними типами захворювання, включаючи рак кишківника, простати та молочної залози.

З них близько 107 білків були знайдені в людей, кров яких була зібрана щонайменше за сім років до встановлення діагнозу раку.

Зазначається, що розуміння молекулярних механізмів, що призводять до раку, на ранніх стадіях дозволяє розробляти більш ефективні стратегії запобігання цьому захворюванню.

Результати показують, що ці білки можуть бути залучені на самих ранніх стадіях раку. Перехоплення їх може дати нам спосіб повністю зупинити розвиток хвороби.

У першому дослідженні Oxford Population Health, було проаналізовано зразки крові з Біобанку Великої Британії, взяті у понад 44 000 людей, включаючи 4 900 осіб, у яких пізніше був діагностований рак. Команда вчених вивчила 1463 білки з кожного зразка крові та порівняла їх між особами, у яких виник рак, та тими, у кого цього захворювання не виявлено.

Це дозволило ідентифікувати молекули, пов’язані з підвищеним ризиком раку. Крім того, було виявлено 182 білки, які відрізнялися в крові за три роки до діагностики раку, що свідчить про можливість виявлення ранніх біомаркерів цього захворювання.

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У другому дослідженні вчені дослідили генетичні дані понад 300 000 випадків раку, щоб визначити, які білки в крові можуть бути пов’язані з розвитком різних типів раку і які з них можуть впливати на нові методи лікування. В результаті було виявлено близько 40 білків, які впливають на ризик розвитку дев’яти різних видів раку, зокрема сечового міхура, молочної залози, ендометрію, голови та шиї, легенів, яєчників, підшлункової залози, нирок і злоякісного немеланомного раку.

Дослідники підкреслюють, що ще потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти точну роль білків у розвитку раку, визначити найбільш надійні білки для тестування, розробити методи виявлення цих білків у клінічній практиці та встановити, які ліки можуть бути спрямовані на ці білки для боротьби з раком.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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