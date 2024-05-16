Прорыв в медицине: анализ крови может показать риск возникновения рака за семь лет

Согласно исследованиям белки, связанные с раком, могут начать появляться в крови людей за семь лет до установления диагноза. Об этом сообщает Cancer Research UK ссылаясь на исследовании Oxford Population Health, пишет УНН.

Детали

В исследовании было определено 618 белков в крови больных раком, связанных с 19 различными типами заболевания, включая рак кишечника, простаты и молочной железы.

Из них около 107 белков были найдены у людей, кровь которых была собрана по меньшей мере за семь лет до установления диагноза рака.

Отмечается, что понимание молекулярных механизмов, приводящих к раку, на ранних стадиях позволяет разрабатывать более эффективные стратегии предотвращения этого заболевания.

Результаты показывают, что эти белки могут быть задействованы на самых ранних стадиях рака. Перехват их может дать нам способ полностью остановить развитие болезни.

В первом исследовании Oxford Population Health, были проанализированы образцы крови из Биобанка Великобритании, взятые у более 44 000 человек, включая 4 900 человек, у которых позже был диагностирован рак. Команда ученых изучила 1463 белка из каждого образца крови и сравнила их между лицами, у которых возник рак, и теми, у кого этого заболевания не обнаружено.

Это позволило идентифицировать молекулы, связанные с повышенным риском рака. Кроме того, было обнаружено 182 белка, которые отличались в крови за три года до диагностики рака, что свидетельствует о возможности выявления ранних биомаркеров этого заболевания.

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Во втором исследовании ученые исследовали генетические данные более 300 000 случаев рака, чтобы определить, какие белки в крови могут быть связаны с развитием различных типов рака и какие из них могут влиять на новые методы лечения. В результате было выявлено около 40 белков, которые влияют на риск развития девяти различных видов рака, в частности мочевого пузыря, молочной железы, эндометрия, головы и шеи, легких, яичников, поджелудочной железы, почек и злокачественного немеланомного рака.

Исследователи подчеркивают, что еще нужны дальнейшие исследования, чтобы понять точную роль белков в развитии рака, определить наиболее надежные белки для тестирования, разработать методы выявления этих белков в клинической практике и установить, какие лекарства могут быть направлены на эти белки для борьбы с раком.

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