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Проросійські сили дискредитують посольство України в Латвії

Проросійські сили дискредитують посольство України в Латвії

Київ • УНН

 • 26777 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації Посла України в Латвії Олександра Міщенка шляхом компіляції та фальсифікації висловів Посла України із відкритих джерел, інтерв’ю тощо. Про це інформує посольство України в Латвії на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

Деталі

За інформацією Посольства, у зв’язку із принциповою позицією Посла України в Латвії Олександра Міщенка щодо викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації — Об’єднання українських товариств Латвії, проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації Міщенка і Посольства.

Це відбулося шляхом компіляції та фальсифікації висловів Посла України із відкритих джерел, інтерв’ю тощо. Зокрема, використовується відеоматеріали 40-хвилинного інтерв’ю Посла України О.Міщенка для “Radio Baltkom” від 30.04.2019 р.

Цитата

“Поява подібного роду матеріалів вчергове засвідчує антиукраїнську сутність так званої української організації „Об’єднання українських товариств Латвії“, яке насправді працює в інтересах країни-агресора Росії”, — йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо

Світовий конґрес українців виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії, оскільки його діяльність “демонструє антиукраїнську позицію”. Посол України в Латвії Олександр Міщенко був обурений візитом представника Об’єднання українських товариств Латвії до окупованого Росією Криму.

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