СКУ виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії - через "антиукраїнську позицію"

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“Рада директорів Світового Конґресу Українців (СКУ) виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ. Таке рішення СКУ вперше прийняв за свою понад 50-літню історію. ОУТЛ була однією з трьох складових організацій з Латвії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ухвала була зроблена за результатами тривалого моніторингу діяльності ОУТЛ, офіційного спілкування з його Проводом із наданням безпосередніх доказів про антиукраїнську діяльність ОУТЛ та зверненням їх опротестувати, консультацій з провідними українцями в Латвії, а також на підставі заслухання на спеціальному засіданні Ради директорів 13 березня 2021 року уповноваженого Головою ОУТЛ заступника цього Об’єднання.

“На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію. Це включає пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в акціях організацій, що керуються ідеологією "русского міра“; поширення дезінформації про війну на Сході України та наклепів на владу України, яка начебто є "фашистською гунтою“, яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію Гідності; просування ідеї про створення новоросійської республіки; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка; співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників та представників ОУТЛ у заходах Посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у закладах РФ та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора”, — інформує СКУ.

Зазначається, що ці докази були надані Президенту та Проводу ОУТЛ в офіційному письмовому зверненні, однак жоден із них не було спростовано ні письмово, ні під час виступу представника ОУТЛ на спеціальному засіданні Ради директорів СКУ. Все це стало причиною для виключення ОУТЛ з членства в СКУ.

Доповнення

Посол України в Латвії Олександр Міщенко був обурений візитом представника Об’єднання українських товариств Латвії до окупованого Росією Криму.