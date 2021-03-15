СКУ виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії - через "антиукраїнську позицію"

ukru
21:00 • 32230 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 69613 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 57826 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100615 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 66836 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97278 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116562 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144729 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184214 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312165 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103980 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101884 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105415 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101132 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 96596 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 60254 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312165 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246178 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339839 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333277 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64408 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110160 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110945 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107902 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121335 перегляди
Актуальне
СКУ виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії - через "антиукраїнську позицію"

СКУ виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії - через "антиукраїнську позицію"

Київ • УНН

 • 21996 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Світовий конґрес українців виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії, оскільки його діяльність "демонструє антиукраїнську позицію". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СКУ.

Цитата:

“Рада директорів Світового Конґресу Українців (СКУ) виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ. Таке рішення СКУ вперше прийняв за свою понад 50-літню історію. ОУТЛ була однією з трьох складових організацій з Латвії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ухвала була зроблена за результатами тривалого моніторингу діяльності ОУТЛ, офіційного спілкування з його Проводом із наданням безпосередніх доказів про антиукраїнську діяльність ОУТЛ та зверненням їх опротестувати, консультацій з провідними українцями в Латвії, а також на підставі заслухання на спеціальному засіданні Ради директорів 13 березня 2021 року уповноваженого Головою ОУТЛ заступника цього Об’єднання.

“На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію. Це включає пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в акціях організацій, що керуються ідеологією "русского міра“; поширення дезінформації про війну на Сході України та наклепів на владу України, яка начебто є "фашистською гунтою“, яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію Гідності; просування ідеї про створення новоросійської республіки; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка; співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників та представників ОУТЛ у заходах Посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у закладах РФ та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора”, — інформує СКУ.

Зазначається, що ці докази були надані Президенту та Проводу ОУТЛ в офіційному письмовому зверненні, однак жоден із них не було спростовано ні письмово, ні під час виступу представника ОУТЛ на спеціальному засіданні Ради директорів СКУ. Все це стало причиною для виключення ОУТЛ з членства в СКУ.

Доповнення

Посол України в Латвії Олександр Міщенко був обурений візитом представника Об’єднання українських товариств Латвії до окупованого Росією Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79