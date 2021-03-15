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ВКУ исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии - из-за "антиукраинской позиции"

ВКУ исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии - из-за "антиукраинской позиции"

Киев  •  УНН

 • 21989 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии, поскольку его деятельность "демонстрирует антиукраинскую позицию". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВКУ.

Цитата:

"Совет директоров Всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии (ОУТЛ), поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ. Такое решение ВКУ впервые принял за свою более чем 50-летнюю историю. ОУТЛ был одной из трех составляющих организаций из Латвии", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что решение было принято по результатам длительного мониторинга деятельности ОУТЛ, официального общения с его проводом с предоставлением непосредственных доказательств об антиукраинской деятельности ОУТЛ и обращением их опротестовать, консультаций с ведущими украинцами в Латвии, а также на основании заслушивания на специальном заседании Совета директоров 13 марта 2021 года уполномоченного Председателем ОУТЛ заместителя этого объединения.

"На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУТЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, руководствующихся идеологией "русского мира", распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клеветы на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", которая убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании ногтевой республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, подрывающих ее суверенитет; пропаганда в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУТЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора", - информирует ВКУ.

Отмечается, что эти доказательства были предоставлены Президенту и проводу ОУТЛ в официальном письменном обращении, однако ни одно из них не было опровергнуто ни письменно, ни во время выступления представителя ОУТЛ на специальном заседании Совета директоров ВКУ. Все это стало причиной для исключения ОУТЛ из членства в ВКУ.

Дополнение

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко был возмущен визитом представителя Объединения украинских обществ Латвии в оккупированный Россией Крым.

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