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Прорив водопроводу в Шевченківському районі столиці ліквідували

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Пошкодження водопроводу на вулиці Борщагівській локалізовано, обмеження руху транспорту немає, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Сьогодні, 15 березня, о 2:37 ночі до Головної диспетчерської “Київводоканалу” надійшла заявка про витік води за адресою: вул. Борщагівська, 14 у Шевченківському районі.

Близько 3:00 аварійна бригада вже була на місці та розпочала локалізацію пошкодження на водопроводі діаметром 500 мм. Витік призвів до розмиття ґрунту та потрапляння значного обсягу піску на проїжджу частину, однак дорожні служби спільно з бригадами “Київводоканалу” розчищали територію.

Станом на 6:00 перешкод для руху транспорту уже не було. Розкопка для повної ліквідації аварії виконуватиметься на тротуарі.

Як повідомляв УНН, одну з зупинок київського транспорту перейменували.

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