Промоутер Ф'юрі назвав можливу дату проведення бою Усик - Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Промоутер екс-чемпіона світу Тайсона Ф'юрі - Френк Уоррен, заявив, що, за його інформацією, наступним суперником Ентоні Джошуа буде абсолютний чемпіон важкого вагового дивізіону Олександр Усик. Слова Уоррена приводить портал BoxingScene, передає УНН.
"Я чув, що наступним суперником Ентоні Джошуа в бою 13 квітня стане не Ділліан Уайт, а Олександр Усик. Я знаю, чому вони хочуть битися з Усиком, оскільки він менший за габаритами і далеко не панчер", - заявив Уоррен.
Як повідомлялося раніше, Джошуа називав умову проведення поєдинку з Усиком.
Нагадаємо, що підопічний Уоррена оцінював шанси на успіх Усика у супертяжах.