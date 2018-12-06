Промоутер Фьюри назвал возможную дату проведения боя Усик - Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Промоутер экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри - Фрэнк Уоррен заявил, что, по его информации, следующим соперником Энтони Джошуа будет абсолютный чемпион тяжелого весового дивизиона Александр Усик. Слова Уоррена приводит портал BoxingScene, передает УНН.
"Я слышал, что следующим соперником Джошуа в бою 13 апреля станет не Диллиан Уайт, а Александр Усик. Я знаю, почему они хотят драться с Усиком, поскольку он меньше по габаритам и далеко не панчер", - заявил Уоррен.
Как сообщалось ранее, Джошуа называл условие проведения поединка с Усиком.
Напомним, что подопечный Уоррена оценивал шансы на успех Усика в супертяжах.