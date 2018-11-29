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Ф'юрі оцінив шанси на успіх Усика в супертяжах

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Колишній кривдник Володимира Кличка — боксер Тайсон Ф’юрі, поділився думками з приводу переходу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика до дивізіону в якому боксує сам британець, інформує УНН із посиланням на видання “Give Me Sport”.

На думку Ф’юрі, наш боєць не буде відповідати кращим в дивізіоні.

“Усик хороший для своїх розмірів, але він занадто дрібний для здорованів з „хевівейта“, на кшталт мене, Уайлдера, або Джошуа. Ми винесемо його. Він дрібний, занадто дрібний. Усик може досягти успіху проти жорсткого і важкого боксера, який мало рухається. Але будь-який, хто володіє хоча б невеликим атлетизмом і є вищим за нього, розмаже Усика”, — наголосив британець.

Нагадаємо, що Ф’юрі спробує завоювати чемпіонський пояс вже цими вихідними у поєдинку із американцем Деонтеєм Уайлдером.

Як раніше інформував УНН, що Уайлдер порадив Усику залишитися у важкому ваговому дивізіоні.

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