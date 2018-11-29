Ф'юрі оцінив шанси на успіх Усика в супертяжах

На думку Ф’юрі, наш боєць не буде відповідати кращим в дивізіоні.

“Усик хороший для своїх розмірів, але він занадто дрібний для здорованів з „хевівейта“, на кшталт мене, Уайлдера, або Джошуа. Ми винесемо його. Він дрібний, занадто дрібний. Усик може досягти успіху проти жорсткого і важкого боксера, який мало рухається. Але будь-який, хто володіє хоча б невеликим атлетизмом і є вищим за нього, розмаже Усика”, — наголосив британець.

Нагадаємо, що Ф’юрі спробує завоювати чемпіонський пояс вже цими вихідними у поєдинку із американцем Деонтеєм Уайлдером.

Як раніше інформував УНН, що Уайлдер порадив Усику залишитися у важкому ваговому дивізіоні.